Ο λόγος για το «άκυρο» Σαμαρά, το δυναμόμετρο στη χειραψία και η γνώμη του ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα

Ενώ ο Σαμαράς ήταν να δώσει κανονικά το παρών στην παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη, εν τέλει ακύρωσε. Μάλιστα, συνεργάτης του ειδοποίησε τον Στυλιανίδη λίγα λεπτά πριν την έναρξη της παρουσίασης και ενώ ο κ. Σαμαράς αναμένετο κανονικά.

Προφανώς έχει το πένθος του, αλλά ο Σαμαράς είναι πολιτικό ζώο και έκανε μια «προσωπική επιλογή». Προφανώς δεν ήθελε να συνδυάσει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της κόρης του με το να ακούσει τον Μητσοτάκη που έκανε μια σύντομη παρέμβαση.

Όπως καταλαβαίνετε, η επαναπροσέγγιση έχει τσακίσει κανονικά, καθώς ο Σαμαράς μοιάζει να μην θέλει να ακούσει.

