H EA Sports κλείνει και επίσημα την πόρτα στη σειρά videogames FIFA

Τέλος εποχής για τα FIFA videogames και την EA Sports.

Η εποχή του FIFA της EA ολοκληρώνεται επίσημα αυτόν τον μήνα, με την εταιρεία να κλείνει τους διαδικτυακούς διακομιστές του FIFA 23 στις 30 Οκτωβρίου 2025, σηματοδοτώντας το τέλος της ζωής αυτής της σειράς παιχνιδιών όπως την γνωρίζαμε.

Το FIFA 23, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2022 ως η τελευταία έκδοση με την επωνυμία FIFA πριν την αλλαγή σε EA Sports FC, ήταν το αγαπημένο των οπαδών για πολλούς λόγους, όπως η πρώτη εισαγωγή της λειτουργίας cross-play μεταξύ πλατφορμών και η προσθήκη της Γυναικείας Λίγκας.

Η απόφαση αυτή, που έρχεται μετά τo τέλος της συνεργασίας της EA με τη FIFA για την άδεια χρήσης του ονόματος, έχει προκαλέσει την απογοήτευση της κοινότητας, ειδικά γιατί το FIFA 23 είναι το τελευταίο παιχνίδι με το ιστορικό όνομα και σημαντικά μοναδικά στοιχεία που δεν θα είναι διαθέσιμα πλέον online.

Η διακοπή των servers σημαίνει ότι οι παίκτες δεν θα μπορούν πια να συμμετέχουν σε online λειτουργίες όπως το FUT ή τα πρωταθλήματα εντός της κοινότητας, που ήταν βασικά σημεία έλξης για το παιχνίδι επί χρόνια.

Παράλληλα, η EA έχει επίσης προχωρήσει στο κλείσιμο και άλλων παιχνιδιών της μέσα στο 2025, ενώ πλέον η σειρά προχωράει με το νέο της όνομα EA Sports FC, χωρίς άμεση παρουσία του ονόματος FIFA.