Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοινώνει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες

Σε πολιτικό σταυροδρόμι η Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέο πρωθυπουργό, μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί και το αδιέξοδο στην Εθνοσυνέλευση.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων επιβεβαίωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει την πολιτική σταθερότητα που έχει κλονιστεί τους τελευταίους μήνες.

Ο Μακρόν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος ολοκλήρωσε σήμερα την αποστολή του ως υπηρεσιακός επικεφαλής, έπειτα από δύο ημέρες εντατικών διαβουλεύσεων με τα κόμματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Λεκορνί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των βουλευτών απορρίπτει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και ότι υπάρχει περιθώριο συνεννόησης για την έγκριση του προϋπολογισμού έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

«Η αποστολή μου ολοκληρώθηκε»

Μιλώντας στη γαλλική τηλεόραση, ο Λεκορνί επιβεβαίωσε πως υπέβαλε την παραίτησή του τη Δευτέρα, συνεχίζοντας ωστόσο προσωρινά τις επαφές με τα κόμματα μετά από αίτημα του Μακρόν.

«Η Εθνοσυνέλευση παραμένει κατακερματισμένη, αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια για συμβιβασμό», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος μπορεί να προχωρήσει άμεσα στον διορισμό νέου πρωθυπουργού.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν επιδίωξε να επιβάλει τον προϋπολογισμό με ειδικές εξουσίες, καθώς –όπως τόνισε– «όλα τα κόμματα οφείλουν να συμμετέχουν στη συζήτηση και να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους».

Αναφορά σε μεταρρυθμίσεις

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Λεκορνί υπενθύμισε την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου γύρω από το συνταξιοδοτικό σύστημα, επισημαίνοντας πως η αναστολή των μεταρρυθμίσεων «θα κοστίσει έως και 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2027».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η μη ψήφιση προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους θα έχει σοβαρές επιπτώσεις, αν και διαβεβαίωσε ότι «η Γαλλία θα τηρήσει τους φετινούς δημοσιονομικούς στόχους της».

Πολιτική κρίση και στήριξη στον Μακρόν

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να στηρίξει τον Μακρόν, σημειώνοντας πως «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αλλαγή ηγεσίας». Κάλεσε τον επόμενο πρωθυπουργό να συγκροτήσει «μια κυβέρνηση που θα σταθεί μακριά από τις προεδρικές φιλοδοξίες του 2027» και θα εστιάσει στη σταθερότητα.

Με τις δηλώσεις του αυτές, ο Λεκορνί έβαλε τίτλους τέλους σε ένα έντονο 48ωρο πολιτικών διεργασιών, κατά το οποίο προσπάθησε να αποτρέψει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και να χαράξει κοινό έδαφος ανάμεσα στα κόμματα.

Νέα σελίδα για τον Μακρόν

Η κίνηση του προέδρου να επιλέξει νέο πρωθυπουργό σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή για την κυβέρνηση, η οποία έχει ήδη γνωρίσει τρεις παραιτήσεις μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Παρά τη βαθιά πολιτική κρίση, το Ελιζέ διαμηνύει ότι η Γαλλία θα παραμείνει προσηλωμένη στη δημοσιονομική σταθερότητα και θα αποφύγει τα σενάρια πρόωρων εκλογών - τουλάχιστον προς το παρόν.

