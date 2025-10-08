Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί: Η ημερομηνία... ορόσημο

Η μετακίνηση του κυκλώνα των Αζορών ανοίγει το «δρόμο» για θερμοκρασίες που θα θυμίζουν... βαθύ χειμώνα!

Οι τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις από την Ιταλία προειδοποιούν για μια σημαντική ψυχρή εισβολή που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με χαρακτηριστικά βαθιού χειμώνα να κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το ιταλικό δίκτυο MeteoWeb, αναμένεται δραματική πτώση θερμοκρασιών και πιθανότητα παγετού σε αρκετές περιοχές, κυρίως στη Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr