Ιλίσια: Ισχυρή έκρηξη σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε νυχτερινό κέντρο στα Ιλίσια. Τραυματισμοί δεν αναφέρθηκαν, ενώ πυροτεχνουργοί ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (7/10) στα Ιλίσια, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της οδού Μιχαλακοπούλου, κοντά στο κέντρο της Αθήνας.

Η έκρηξη έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, καθώς το κατάστημα ήταν κλειστό τη στιγμή του περιστατικού.

Από το ωστικό κύμα υπέστησαν ζημιές τζαμαρίες και οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από το κατάστημα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν σοβαρές υλικές καταστροφές.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και συγκεντρώνουν μαρτυρίες από κατοίκους και εργαζόμενους των γύρω επιχειρήσεων, προκειμένου να ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης. Ανάμεσα στα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι και αυτό της τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού από άγνωστο άτομο.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), οι οποίοι πραγματοποιούν ενδελεχή έρευνα για να εντοπίσουν πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών υλών.

Το συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο βρίσκεται σε ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο, ανάμεσα σε ξενοδοχείο και εστιατόριο, λίγα μόλις μέτρα από το ξενοδοχείο Hilton. Οι αρχές τηρούν στάση αναμονής μέχρι να ολοκληρωθεί η αυτοψία και να υπάρξουν επίσημα αποτελέσματα.

