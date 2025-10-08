Logitech G515 Rapid KTL Keyboard: Με gaming χαρακτήρα και ακρίβεια

Το Logitech G515 Rapid KTL Keyboard είναι πλέον εδώ

Το Logitech G515 Rapid KTL είναι ένα ενσύρματο gaming πληκτρολόγιο χαμηλού προφίλ σχεδιασμένο για να προσφέρει ταχύτητα, ακρίβεια και άνεση σε όλες τις απαιτητικές στιγμές του παιχνιδιού.

Με ύψος μόλις 22 χιλιοστά και χωρίς αριθμητικό πληκτρολόγιο, το G515 συνδυάζει μίνιμαλ αισθητική με προηγμένη τεχνολογία μαγνητικών αναλογικών διακοπτών, οι οποίοι επιτρέπουν την εξατομίκευση της ενεργοποίησης των πλήκτρων από 0,1 έως 2,5 χιλιοστά.

Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ρυθμίσει το πληκτρολόγιο ακριβώς σύμφωνα με τις ανάγκες του, προσφέροντας εξαιρετική απόκριση και ταχύτητα που είναι ιδανικές για παιχνίδια πρώτου προσώπου (FPS), RPG, MOBA και αγώνων.

Επιπλέον, το πληκτρολόγιο υποστηρίζει την τεχνολογία Rapid Trigger, η οποία εξασφαλίζει άμεση επαναλειτουργία των πλήκτρων χωρίς καθυστερήσεις, καθώς και Multi-Point Actuation, που επιτρέπει την ανάθεση πολλαπλών ενεργειών σε ένα πλήκτρο, κάτι χρήσιμο για τους παίκτες που θέλουν να αποκτήσουν ταχύτατο και ευέλικτο έλεγχο στο παιχνίδι.

Η κατασκευή του είναι στιβαρή με επάνω πλάκα από ατσάλι για μεγαλύτερη αντοχή και τα καπάκια των πλήκτρων είναι από διπλής έγχυσης PBT υλικό, που προσφέρει αυξημένη ανθεκτικότητα και άνεση ακόμα και μετά από εκτεταμένη χρήση.

Το Logitech G515 Rapid KTL διαθέτει πλήρη φωτισμό RGB μέσω της τεχνολογίας LIGHTSYNC, που μπορεί να προσαρμοστεί απόλυτα μέσω του λογισμικού Logitech G HUB, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων προφίλ φωτισμού, ρυθμίσεων για τα σημεία ενεργοποίησης και μακροεντολών.

Το πληκτρολόγιο ζυγίζει περίπου 800 γραμμάρια και είναι σχεδιασμένο να προσφέρει εργονομία και σταθερότητα με διαστάσεις που εξυπηρετούν τόσο το gaming όσο και τη καθημερινή χρήση.

Το Logitech G515 Rapid KTL είναι μία εξαιρετική επιλογή για όσους επιθυμούν ένα σύγχρονο, γρήγορο και πλήρως παραμετροποιήσιμο gaming πληκτρολόγιο με premium κατασκευή και καινοτόμες λειτουργίες που ανεβάζουν το επίπεδο της εμπειρίας παιχνιδιού.