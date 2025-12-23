Νέα ενημέρωση συστήματος κάνει το λειτουργικό του PS5 ακόμη πιο σταθερό

Το PS5 ενημερώθηκε πρόσφατα και καλό θα είναι να κάνετε update την κονσόλα σας

Η Sony ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας ενημέρωσης firmware για το PS5 με την έκδοση 25.08-12.40.00.

Πρόκειται για ένα τυπικό firmware update που έχει στόχο να βελτιώσει τη σταθερότητα του συστήματος και του λειτουργικού και όχι να προσθέσει νέες σημαντικές λειτουργίες.

Συνολικά, το PlayStation σημειώνει πως βελτιώνει τα μηνύματα και την ευχρηστία σε ορισμένες οθόνες, ενώ ενισχύει την απόδοση και τη σταθερότητα του ίδιου του PS5.

Η εταιρεία συνιστά να αφήνετε την κονσόλα σε Rest Mode για αυτόματο download και εγκατάσταση χωρίς διακοπές στο gaming, με το μέγεθος του αρχείου να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Αν η κονσόλα σας δεν έχει κάνει αυτόματα την ενημέρωση, μπορείτε να ξεκινήσετε εσείς τη διαδικασία μέσα από το μενού της.