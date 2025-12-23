Νέα ενημέρωση συστήματος κάνει το λειτουργικό του PS5 ακόμη πιο σταθερό
Η Sony ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας ενημέρωσης firmware για το PS5 με την έκδοση 25.08-12.40.00.
Πρόκειται για ένα τυπικό firmware update που έχει στόχο να βελτιώσει τη σταθερότητα του συστήματος και του λειτουργικού και όχι να προσθέσει νέες σημαντικές λειτουργίες.
Συνολικά, το PlayStation σημειώνει πως βελτιώνει τα μηνύματα και την ευχρηστία σε ορισμένες οθόνες, ενώ ενισχύει την απόδοση και τη σταθερότητα του ίδιου του PS5.
Η εταιρεία συνιστά να αφήνετε την κονσόλα σε Rest Mode για αυτόματο download και εγκατάσταση χωρίς διακοπές στο gaming, με το μέγεθος του αρχείου να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
Αν η κονσόλα σας δεν έχει κάνει αυτόματα την ενημέρωση, μπορείτε να ξεκινήσετε εσείς τη διαδικασία μέσα από το μενού της.
Starting today, PS5 system software will be updated to version 25.08-12.40.00 in a phased release— Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 3, 2025
For information about the latest system software features or if you would like to update manually, please check our guide.
PS5 system software updatehttps://t.co/ANUhbrulMa pic.twitter.com/ijPbOOVosR