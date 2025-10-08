H Apple ετοιμάζει τη δική της εφαρμογή τύπου ChatGPT

Η τεχνητή νοημοσύνη της Apple είναι σε πλήρη ανάπτυξη.

Η Apple αναπτύσσει μια εφαρμογή τύπου ChatGPT για την επόμενη γενιά Siri, σύμφωνα με πηγές στο εσωτερικό της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ευφυΐας του φωνητικού βοηθού της.

Η εφαρμογή, με κωδική ονομασία "Veritas" ("αλήθεια" στα λατινικά), είναι ήδη σε χρήση από την ομάδα μηχανικών της Apple για τη δοκιμή νέων χαρακτηριστικών, όπως η αναζήτηση προσωπικών δεδομένων (π.χ. τραγούδια, emails, φωτογραφίες και βίντεο) και η εκτέλεση ενεργειών εντός εφαρμογών, όπως η επεξεργασία φωτογραφιών.

Η "Veritas" λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως το ChatGPT, επιτρέποντας διαλόγους και αποθηκεύοντας ιστορικό συνομιλιών, ωστόσο η Apple δεν έχει προγραμματίσει να τη διαθέσει στο ευρύ κοινό, καθώς η εφαρμογή προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση εντός της ομάδας ανάπτυξης του Siri.

Παρά τη σημαντική πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη, η διοίκηση της Apple διατηρεί επιφυλάξεις ως προς την είσοδο της εταιρείας στην αγορά των AI chatbots, γεγονός που ενισχύει την απόφασή της να μην επιχειρήσει δημόσια διάθεση της εφαρμογής προς το παρόν.

Η αναβαθμισμένη έκδοση της Siri, που αναμένεται να βασίζεται σε αυτήν την τεχνολογία, είχε αρχικά προγραμματιστεί για κυκλοφορία την άνοιξη του 2025, αλλά η έχει αναβληθεί πλέον για τον Μάρτιο του 2026.

Παράλληλα, η Apple βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI, η Google και η Anthropic, ώστε να συνεργαστεί στην ανάπτυξη της νέας Siri.

Εκτός από το iPhone, η Apple σχεδιάζει να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλες συσκευές της, όπως στο HomePod και την τηλεόραση Apple TV, επεκτείνοντας έτσι τη χρήση της τεχνολογίας σε ολόκληρο το οικοσύστημα των προϊόντων της εταιρείας.