Λεωφορείο ξέμεινε από καύσιμα στα μισά του δρόμου και απολύθηκε ο οδηγός

Οδηγός λεωφορείου ξέμεινε από καύσιμα κατά τη διάρκεια δρομολογίου και απολύθηκε. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την απόλυση ως δικαιολογημένη.

Ένας οδηγός λεωφορείου στην Χώρα των Βάσκων απολύθηκε επειδή ξεμένει από καύσιμα κατά τη διάρκεια δρομολογίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο (TSJPV) επικύρωσε την απόφαση, θεωρώντας την δικαιολογημένη.

Τι συνέβη

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2023, όταν το λεωφορείο θα έκανε το δρομολόγιο από τη Ζουμάια προς το Ελγκοϊμπάρ (15,5 χλμ.). Η εταιρεία είχε ενημερώσει τον οδηγό ότι ο προμηθευτής καυσίμων δεν λειτουργούσε, ωστόσο ο ίδιος αγνόησε την προειδοποίηση και ξεκίνησε το δρομολόγιο με λίγα καύσιμα.

Στα μέσα της διαδρομής, το λεωφορείο ξέμεινε από ντίζελ, προς απογοήτευση των επιβατών. Η εταιρεία αναγκάστηκε να νοικιάσει δύο επιπλέον οχήματα για να ολοκληρωθεί η μεταφορά τους. Παράλληλα, ο οδηγός έπρεπε να χρησιμοποιήσει υπηρεσία ταξί για να ανεφοδιαστεί και να επιστρέψει το όχημα σε κατάσταση λειτουργίας.

Δικαστική απόφαση

Το 5ο Κοινωνικό Δικαστήριο της Ντονόστια-Σαν Σεμπαστιάν έκρινε την απόλυση δικαιολογημένη, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του οδηγού απαράδεκτη και επικίνδυνη για τους επιβάτες και την εταιρεία.

Ο εργαζόμενος άσκησε έφεση, υποστηρίζοντας ότι η απόλυση ήταν υπερβολική. Το Ανώτατο Δικαστήριο (TSJPV) όμως επικύρωσε την αρχική απόφαση, τονίζοντας ότι η κύρωση ήταν αναλογική και σύμφωνη με το άρθρο 28 της συλλογικής σύμβασης της Γκιπουθκόα για τις οδικές μεταφορές επιβατών.

Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι η ενέργεια του οδηγού συνιστούσε σοβαρό αδίκημα, με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της εταιρείας.

