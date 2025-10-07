Πέθανε 24χρονη μετά από διακοπές στη Ζάκυνθο: Καταγγελία πως γιατροί την έστειλαν σπίτι με παυσίπονα

Στην 24χρονη στη Ζάκυνθο χορηγήθηκαν παυσίπονα, όμως οι γονείς καταγγέλλουν πως γιατροί στη Βρετανία την έδιωξαν δύο φορές.

Σε ηλικία 24 ετών έφυγε από τη ζωή μία γυναίκα από την Ουαλία, που είχε έρθει για διακοπές στη Ζάκυνθο, με τους γονείς της να καταγγέλλουν πως γιατροί την έστειλαν δύο φορές σπίτι, χορηγώντας της παυσίπονα.

Ο λόγος, όπως αναφέρει σχετικά η Daily Mail, για την Τζόρτζια Τέιλορ (Georgia Taylor), από το Gwaelod-g-Garth της Ουαλίας, που απεβίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Αυγούστου μετά από ταξίδι στη Ζάκυνθο, όπου έμεινε για μία εβδομάδα.

