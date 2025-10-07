bwin: Η ξεχωριστή βόλτα στον βυθό με τους διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή»

Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» και οι εθελοντές της bwin, μέσα από την επίσκεψή και την περιήγηση τους στο θεματικό πάρκο Xplore.

Η 6η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση, μια ημέρα αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη της σημασίας της αποδοχής, της συμπερίληψης και της ανθρώπινης σύνδεσης. Με αφορμή αυτή τη σημαντική ημέρα, οι ωφελούμενοι της Στέγης «Φωτεινή» της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή, μαζί με εθελοντές της bwin, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και ανθρώπινη επαφή.

Η ομάδα επισκέφθηκε το Xplore, έναν χώρο που συνδυάζει τη γνώση με τη διασκέδαση, εστιάζοντας στο θεματικό τμήμα Ocean, όπου οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν τον μαγευτικό κόσμο του βυθού μέσα από διαδραστικά εκθέματα.

Σε ένα μαγικό περιβάλλον, μέσα από φως, ήχο και χρώμα, γνώρισαν τον κόσμο της θάλασσας και ανακάλυψαν τα μυστικά του. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, οι ωφελούμενοι της Στέγης, αλλά και οι εθελοντές της bwin είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν απορίες τους γύρω από τη ζωή στον ωκεανό, αλλά και να μάθουν άγνωστα είδη ψαριών από τον Ειρηνικό. Περισσότερα από 2.000 ψάρια 140 διαφορετικών ειδών, όπως καρχαρίες, σαλάχια, ιππόκαμποι και βασιλικοί κάβουρες μας «έβαλαν» στον δικό τους κόσμο κάνοντας την εμπειρία αξέχαστη.

Για την bwin, στρατηγικό συνεργάτη της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή εδώ και επτά χρόνια, τέτοιες στιγμές δεν είναι απλώς δράσεις κοινωνικής ευθύνης, είναι βαθιά προσωπικές σχέσεις που έχουν χτιστεί με συνέπεια και φροντίδα. Οι εθελοντές του βραβευμένου brand έχουν πλέον γίνει ένα με τους διαμένοντες της Στέγης, μέλη μιας οικογένειας που μεγαλώνει με αγάπη και εμπιστοσύνη.

Κάθε δράση, όπως αυτή, είναι μια μικρή υπενθύμιση του πόσο σημαντική μπορεί να γίνει η προσφορά όταν πηγάζει από την καρδιά. Οι κοινωνικές πρωτοβουλίες της bwin, μικρές σε μέγεθος, αλλά μεγάλες σε σημασία, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας. Δεν είναι μόνο μια πράξη αλληλεγγύης, είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς της.

Η μέρα στο Xplore δεν έκλεισε απλώς με αναμνήσεις. Έκλεισε με ζεστές αγκαλιές, συγκίνηση και μια κοινή υπόσχεση: να συνεχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες σεβασμού και φιλίας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου:

«Με κάθε δράση, γινόμαστε περισσότερο «μέλος» αυτής της μεγάλης οικογένειας. Δεν είμαστε απλώς επισκέπτες ή συνοδοί. Μοιραζόμαστε αληθινές στιγμές, γελάμε, συγκινούμαστε και χτίζουμε δεσμούς που κρατούν στο χρόνο. Οι ωφελούμενοι της Στέγης Φωτεινή μάς εμπνέουν με τον ενθουσιασμό, την αγνότητα και τη δύναμή τους. Είμαστε δίπλα τους, με στόχο να κάνουμε την καθημερινότητά τους πιο άνετη».

