Έφηβος έκανε στο ChatGPT αυτή την ερώτηση και κατέληξε με χειροπέδες

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ο μαθητής ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για αστείο.

Οι σχολικές περιφέρειες στις ΗΠΑ ενισχύουν τα συστήματα επιτήρησης στο διαδίκτυο λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για περιστατικά βίας, όπως οι πυροβολισμοί στα σχολεία.

Πρόσφατα, ένας 13χρονος μαθητής στη Φλόριντα συνελήφθη μετά από ειδοποίηση που προκλήθηκε από ερώτησή του στο ChatGPT σχετικά με τον τρόπο να σκοτώσει έναν φίλο του, αναδεικνύοντας τα όρια της παρακολούθησης και την προστασία της ιδιωτικότητας στα ψηφιακά περιβάλλοντα των μαθητών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr