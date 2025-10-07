Κωνσταντοπούλου: «Μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, έρχονται ανακοινώσεις στις 20:00»

Ανακοινώσεις στις 20:00 στο Σύνταγμα προανήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι.

Συνέντευξη Τύπου αναμένεται στις 20:00 το βράδυ στο Σύνταγμα από τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι και τη συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών.

Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι, η κ. Κωνσταντοπούλου, κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά τον αγώνα του απεργού πείνας και κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη, αναφέρει το Orange Press Agency.

