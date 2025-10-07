iPhone 17: Οι καταναλωτές στράφηκαν προς τα iPhone 17 Pro/Pro Max, χαμηλές επιδόσεις για το iPhone Air

Το iPhone Air δεν κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού

Η ζήτηση για τη σειρά iPhone 17 φαίνεται να είναι ισχυρότερη από τις αρχικές προσδοκίες, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε η εταιρεία επενδυτικής τραπεζικής Morgan Stanley, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία των νέων μοντέλων. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε παρατάσεις εκτιμήσεων παράδοσης μέσω του επίσημου online καταστήματος της Apple αλλά και σε πληροφορίες από την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας.

Τα iPhone 17, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max καταγράφουν σημαντική ζήτηση, ενώ το εξαιρετικά λεπτό μοντέλο iPhone Air φαίνεται να κερδίζει λιγότερο το ενδιαφέρον του κοινού.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, αναμένεται άμεσα αύξηση στην παραγωγή της σειράς iPhone 17, με την εφοδιαστική αλυσίδα να σχεδιάζει να αυξήσει το συνολικό αριθμό σε πάνω από 90 εκατομμύρια μονάδες το δεύτερο εξάμηνο του 2025, από τα 84 έως 86 εκατομμύρια που είναι η τρέχουσα πρόβλεψη.

Παράλληλα, η Morgan Stanley αναβάθμισε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Apple στα 298 δολάρια, αν και οι αναλυτές θεωρούν ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής, η οποία κυμαίνεται γύρω στα 256 δολάρια, ήδη αντανακλά τη θετική ζήτηση για τα νέα iPhones. Για να υπάρξει περαιτέρω ανοδική τάση στην αξία της μετοχής, θα χρειαστεί να καταγραφούν ακόμα μεγαλύτερες επιδόσεις.

Οι προοπτικές για τις αποστολές iPhone το 2026 και το 2027 είναι αισιόδοξες, ιδιαίτερα καθώς αναμένεται ότι η Apple θα παρουσιάσει το πρώτο της αναδιπλούμενο iPhone τον Σεπτέμβριο του 2026.

Οι αναλυτές σημειώνουν πως τα τωρινά μοντέλα iPhone έχουν ωριμάσει αρκετά και η επερχόμενη καινοτομία της Apple με το foldable iPhone θεωρείται η πιο σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία τα τελευταία χρόνια.