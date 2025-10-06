Μητέρα με ΔΕΠΥ περιγράφει τη στιγμή που ένιωσε «φυσιολογική» ξανά χάρη σε ένα χάπι (vid)

32χρονη μιλά ανοιχτά για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ, τη ζωή ως μητέρα δύο παιδιών και τη στιγμή που ένα χάπι άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά της. Πως είναι να αισθάνεσαι «φυσιολογικά» μετά από ένα φάρμακο;

Η Μόλι Μπλουμ ήταν 32 ετών όταν ανακάλυψε ότι πάσχει από Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Για χρόνια δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί, αποσυντονιζόταν από ήχους και φώτα, και συχνά διέκοπτε άλλους στη μέση της κουβέντας.

«Συνήθιζα να τους σταματώ και να ολοκληρώνω τη φράση τους γιατί ένιωθα ότι αργούν πολύ. Όμως τελικά αυτό δεν είναι φυσιολογικό, είναι ΔΕΠΥ», εξομολογήθηκε στο LADbible.

Η μητρότητα που έκανε τα συμπτώματα πιο έντονα και το φάρμακο που της άλλαξε τη ζωή

Όπως εξηγεί, τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν μετά τη γέννηση των παιδιών της στα 26 και 29 της χρόνια: «Πριν, μπορούσα να απομονώνομαι, να ξεκουράζομαι λίγο. Ως γονιός όμως, αυτό δεν γίνεται πια», παραδέχεται.

Η Μόλι, που εργάζεται σήμερα με εφήβους που ανήκουν στο νευροδιαφορετικό φάσμα, ένιωσε πως είχε φτάσει στα όριά της.

Τον Ιούλιο ξεκίνησε τη φαρμακευτική αγωγή Concerta (μεθυλφαινιδάτη), μέσω του προγράμματος Right to Choose του Psychiatry UK. Το αποτέλεσμα την άφησε άφωνη: «Ήταν σουρεαλιστικό. Ένιωσα για πρώτη φορά πώς είναι να έχεις το μυαλό σου ήσυχο», λέει.

Περιγράφει τη διαφορά με ένα απλό παράδειγμα: «Πριν, σκεφτόμουν "πρέπει να βγάλω τον σκύλο βόλτα" και κατέληγα να αδειάζω το πλυντήριο πιάτων, να βάζω πλυντήριο ρούχων και να ξεχνώ τον σκύλο. Τώρα απλώς το κάνω. Είναι σαν να κλείνουν όλα τα tabs στον εγκέφαλό μου».

Η μεγαλύτερη αλλαγή για τη Μόλι ήταν η αίσθηση γαλήνης μέσα στο ίδιο της το σπίτι: «Πριν δεν άντεχα τον θόρυβο, τηλεόραση, iPad, παιχνίδια, όλα μαζί. Τώρα μπορώ να διαβάζω ένα βιβλίο με αυτά στο παρασκήνιο».

Η ίδια βρήκε τη σωστή δοσολογία στα 36 mg ημερησίως, αφού στα 54 mg αντιμετώπιζε πονοκεφάλους, απώλεια όρεξης και απότομη κόπωση. Η Μόλι, που εκπαιδεύεται ως σύμβουλος ψυχικής υγείας, τονίζει ότι η αγωγή δεν είναι πανάκεια: «Ήμουν τυχερή που λειτούργησε σε εμένα. Δεν είναι το ίδιο για όλους».

Επισημαίνει πως υπάρχουν και μη διεγερτικά φάρμακα με πιο αργή αποδέσμευση, ενώ η ψυχοθεραπεία έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην αυτογνωσία της: «Η θεραπεία με βοήθησε να καταλάβω τον εαυτό μου και τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός μου», λέει.

Οι κίνδυνοι του να μη θεραπεύσεις τη ΔΕΠΥ και το φάσμα του αυτισμού

Η Μόλι υπογραμμίζει ότι η αδιάγνωστη ΔΕΠΥ μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, άγχος, εθισμούς ή διαταραχές προσωπικότητας: «Το έχω δει στην οικογένειά μου. Για αυτό επέλεξα να αντιμετωπίσω τη δική μου με φάρμακα και ψυχοθεραπεία», σημειώνει, προειδοποιώντας επίσης να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Κατά τη διάρκεια της διάγνωσής της, η Μόλι εμφάνισε επίσης χαρακτηριστικά αυτιστικού φάσματος, κάτι που συμβαίνει συχνά σε συνύπαρξη με τη ΔΕΠΥ (γνωστή ανεπίσημα ως AuDHD): «Δεν έχω κάνει επίσημη διάγνωση αυτισμού, αλλά βλέπω ότι έχω αυτά τα χαρακτηριστικά και τα αποδέχομαι ως κομμάτι του εαυτού μου», λέει.

Μετά από χρόνια ψυχικής εξάντλησης, νιώθει επιτέλους ότι έχει βρει ισορροπία: «Δεν είμαι τέλεια, αλλά είμαι παρούσα. Μπορώ να σκεφτώ καθαρά και να απολαμβάνω τις στιγμές με τα παιδιά μου», λέει χαμογελώντας.

