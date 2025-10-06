Δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για το προφίλ του δράστη, τι μαρτυρά ο τρόπος που σκότωσε

Νέα στοιχεία προστίθενται στο προφίλ του δράστη στη Φοινικούντα.

Την ώρα που οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, της διπλής δολοφονίας, σε γνωστό κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, νέες πληροφορίες κάνουν πιο ξεκάθαρα τα κίνητρά του.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, ο δράστης της δολοφονίας ήταν νεαρός και πιθανότατα ανήλικος, ενώ τη μοιραία νύχτα έφτασε στο κάμπινγκ με μοτοσικλέτα, στην οποία είχε μάλιστα συνεπιβάτη.

