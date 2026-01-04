ΥΠΑ για FIR Αθηνών: «Μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες»
Για μαζική παρεμβολή σε όλες σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το FIR Αθηνών, κάνει λόγο η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με φόντο την παράλυση του ενάεριου χώρου σήμερα (4/1).
Μάλιστα, σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση, της ΥΠΑ, από το μεσημέρι δόθηκε εντολή να απογειωθεί ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος, ώστε με τη χρήση ειδικών οργάνων και τη συνδρομή τεχνικών να διερευνηθεί η προέλευση των παρεμβολών, οι οποίες προέρχονταν από αέρος.
