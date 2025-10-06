Ποιο είναι το πιο συννεφιασμένο και ποιο το πιο ηλιόλουστο μέρος πάνω στη Γη

Σύμφωνα με τον Guido Cioni, ειδικό σε ατμοσφαιρικά δεδομένα στην Airbus, οι δορυφόροι μπορούν να μας δώσουν την απάντηση

Πολλοί από εμάς ίσως να έχουμε αναρωτηθεί ποιο είναι το πιο συννεφιασμένο και ποιο το πιο ηλιόλουστο μέρος στη Γη.

Σύμφωνα με τον Guido Cioni, ειδικό σε ατμοσφαιρικά δεδομένα στην Airbus -ευρωπαϊκή βιομηχανία κατασκευής αεροσκαφών, παραδοσιακά η απάντηση προερχόταν από μετεωρολογικούς σταθμούς που κατέγραφαν ώρες ηλιοφάνειας. Όμως η κάλυψη δεν είναι ομοιόμορφη σε όλο τον πλανήτη, και ακόμη και εκεί που υπάρχουν σταθμοί, συχνά χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους μέτρησης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr