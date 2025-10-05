«Διαζύγιο ύπνου»: Η νέα τάση που κερδίζει έδαφος στα ζευγάρια

Η τάση του «διαζυγίου ύπνου» κερδίζει έδαφος, με ζευγάρια να κοιμούνται σε ξεχωριστά κρεβάτια ή υπνοδωμάτια για καλύτερη ξεκούραση, πρόληψη διαταραχών ύπνου και βελτίωση της σχέσης.

Μια ολοένα και πιο δημοφιλής τάση στα ζευγάρια είναι το λεγόμενο «διαζύγιο ύπνου», κατά το οποίο οι σύντροφοι κοιμούνται σε ξεχωριστά κρεβάτια ή υπνοδωμάτια με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου τους.

Συχνά η συζήτηση ξεκινάει με ερωτήματα όπως: «Να κοιμόμαστε μαζί ή χωριστά;», «Τι γίνεται όταν ο σύντροφός μου ροχαλίζει;» ή «Δεν είναι υπερεκτιμημένο το να κοιμάσαι μαζί;». Σε πολλές περιπτώσεις, η διαφορά ωραρίων εργασίας, η αϋπνία, το ροχαλητό ή οι διαφορετικές συνήθειες στο υπνοδωμάτιο -από τη θερμοκρασία και τα μαξιλάρια μέχρι την κουβέρτα- δημιουργούν ένταση και επηρεάζουν τη σχέση.

Το διαζύγιο ύπνου δεν σημαίνει ότι τα ζευγάρια απομακρύνονται συναισθηματικά. Πολλοί επιλέγουν να κοιμούνται χωριστά μόνο μερικές φορές την εβδομάδα ή σε ειδικές συνθήκες, όπως όταν ο ένας σύντροφος είναι ταξίδι ή ξυπνά νωρίς. Η βασική αρχή είναι ότι η ξεκούραση και η ποιότητα ύπνου είναι πιο σημαντικές από τις κοινωνικές συμβάσεις.

Η έλλειψη επαρκούς ύπνου μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο μεταβολικών και καρδιαγγειακών παθήσεων, υψηλής αρτηριακής πίεσης και εξασθενημένου ανοσοποιητικού συστήματος. Για το λόγο αυτό, η πρακτική αυτή αντιμετωπίζεται πλέον ως μια υγιής και συνειδητή επιλογή, όχι ως ένδειξη προβλημάτων στη σχέση.

Η ιστορία του διαζυγίου ύπνου χάνεται στην Αρχαία Ρώμη και επανεμφανίζεται ανά τους αιώνες, από τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση μέχρι τη μεταπολεμική περίοδο.

Σήμερα, με την αυξημένη συνειδητοποίηση για τη σημασία του ύπνου, όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν ξεχωριστά κρεβάτια ως συμφωνία για ξεκούραση, οικειότητα και καλύτερη ποιότητα ζωής.

