Ο Βαγγέλης Μπαταρλής επανήλθε στα social: Το πρώτο του μήνυμα μετά την αποφυλάκισή του

«Σέβομαι την ελληνική δικαιοσύνη και την ευχαριστώ γι αυτή την απόφαση», είναι το πρώτο μήνυμα του Βαγγέλη Μπαταρλή ή αλλιώς του (πρώην) «αστυνομικού του ΤikTok» όπως είναι ευρύτερα γνωστός, μετά την αποφυλάκισή του.

Ο πρώην αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν βαρύνεται πλέον με τις κατηγορίες των ναρκωτικών που βρέθηκαν στο σπίτι του. Άλλωστε, ο νεαρός που φιλοξενούσε, από την πρώτη στιγμή το είχε πάρει πάνω του και είχε πει πως είναι δικά του και μάλιστα ο Μπαταρλής δεν είχε ιδέα γι αυτά.

