Έχετε κίτρινα δόντια παρά το συχνό βούρτσισμα; Οδοντίατρος αποκαλύπτει τις καθημερινές συνήθειες που “σαμποτάρουν” το χαμόγελό σας (vid)

Ανακαλύψτε γιατί τα δόντια σας είναι κίτρινα, ακόμα κι αν τα βουρτσίζετε καθημερινά. Τι αποκαλύπτει οδοντίατρος για το χαμόγελό σας;

Αν βουρτσίζετε τα δόντια σας δύο φορές την ημέρα, χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα και πηγαίνετε τακτικά στον οδοντίατρο αλλά παρόλα αυτά έχετε κίτρινα δόντια, δεν είστε οι μόνοι. Σύμφωνα με την διάσημη Αμερικανίδα οδοντίατρο Dr. Zainab Mackie, το πρόβλημα ίσως να κρύβεται σε κάποιες συνήθειες που θεωρούνται αθώες – αλλά δεν είναι.

Η Dr. Mackie, με περισσότερους από 912.000 ακολούθους στο TikTok, εξηγεί συχνά πώς η καθημερινή μας ρουτίνα μπορεί να καταστρέψει το λευκό μας χαμόγελο, χωρίς καν να το καταλάβουμε.

Οι 3 κύριοι λόγοι που κιτρινίζουν τα δόντια σας (παρά το βούρτσισμα):

1. Υπερβολικό και λανθασμένο βούρτσισμα

«Μπορεί να βουρτσίζετε πολύ δυνατά και να απομακρύνετε το λευκό σμάλτο», αναφέρει η Dr. Mackie.

Το σμάλτο είναι η εξωτερική προστατευτική επιφάνεια των δοντιών. Όταν φθείρεται, αποκαλύπτεται το υποκείμενο στρώμα οδοντίνης, το οποίο είναι πιο κιτρινωπό. Αν βουρτσίζετε με δύναμη ή χρησιμοποιείτε σκληρή οδοντόβουρτσα, επιταχύνετε αυτή τη φθορά.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μαλακή οδοντόβουρτσα και κάντε κυκλικές, ήπιες κινήσεις χωρίς πίεση.

Αναψυκτικά και χρωματιστά ροφήματα

Τα αναψυκτικά, ειδικά τα σκούρα και ανθρακούχα ποτά, είναι από τους πιο συχνούς λόγους δυσχρωμίας. Εκτός από τη ζάχαρη και το χρώμα, περιέχουν και οξέα που φθείρουν το σμάλτο. «Αν πίνετε πολλή σόδα, θα βάψετε τα δόντια σας», λέει η Mackie.

Τι να κάνετε: Καταναλώνετε τέτοιου είδους ποτά μέσω καλαμακιού και ξεπλένετε το στόμα σας με νερό μετά.

Φυσικοί χυμοί και όξινα ροφήματα

Μπορεί να θεωρούνται υγιεινά, όμως οι όξινοι χυμοί (όπως πορτοκάλι, λεμόνι, ανανάς) είναι εχθρός του σμάλτου.

«Τα όξινα φρούτα αποδυναμώνουν το σμάλτο και αφήνουν τα δόντια εκτεθειμένα», εξηγεί η Colgate. Το όξινο περιβάλλον στο στόμα εμποδίζει την αναδόμηση του σμάλτου, κάνοντάς το πιο ευάλωτο σε διάβρωση και δυσχρωμία.

Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν βουρτσίσετε τα δόντια σας μετά την κατανάλωση όξινων τροφών/ροφημάτων.

Πώς να προστατέψετε τα δόντια σας και να αποκτήσετε φυσικό λευκό χαμόγελο:

Επιλέγετε οδοντόκρεμες με ενισχυμένο φθόριο

Περιορίστε την κατανάλωση αναψυκτικών και χυμών

Πίνετε νερό συχνά και ξεπλένετε το στόμα σας

Επισκέπτεστε τακτικά τον οδοντίατρο για επαγγελματικό καθαρισμό

Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης λευκαντικών θεραπειών υπό επίβλεψη οδοντιάτρου

