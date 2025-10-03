Γενικό Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν απειλείται άμεσα η ζωή του» - Συνεχίζει απεργία στο Σύνταγμα

Το Γενικό Νίκαιας ενημέρωσε για την επείγουσα εισαγωγή του Πάνου Ρούτσι.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας χρειάστηκε να εισαχθεί σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, διανύοντας την 19η ημέρα απεργίας πείνας, για την εκταφή και τη διεξαγωγή εξετάσεων στη σορό του γιου του, που χάθηκε στο έγκλημα των Τεμπών.

Οι γιατροί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του και του συνέστησαν να παραμείνει για νοσηλεία, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε και επέστρεψε στη θέση του στο Σύνταγμα.

