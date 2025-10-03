Γιατί η Ιαπωνία ξεμένει από την αγαπημένη της μπύρα

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει έλλειψη μπύρας Asahi μετά από κυβερνοεπίθεση.

Μία κυβερνοεπίθεση ανάγκασε δεκάδες ιαπωνικά εργοστάσια να σταματήσουν την παραγωγή της αγαπημένης μπύρας Asahi, με τα καταστήματα και τα εστιατόρια της χώρας να διστάζουν να προμηθευτούν άλλες μάρκες.

Τα περισσότερα εργοστάσια του oμίλου Asahi στην Ιαπωνία έχουν κατεβάσει ρολά από τη Δευτέρα (29/9), μετά την επίθεση που έπληξε τα συστήματα παραγγελιών και παράδοσης, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Μεγάλοι λιανοπωλητές, συμπεριλαμβανομένων των 7-Eleven και FamilyMart, έχουν πλέον προειδοποιήσει τους πελάτες να αναμένουν ελλείψεις προϊόντων Asahi. Ο κολοσσός έχει αναστείλει προσωρινά τις παραγγελίες και τις αποστολές των προϊόντων του χωρίς «καμία προοπτική επανέναρξης», ανέφερε η FamilyMart σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr