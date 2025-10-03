Ντόναλντ Τραμπ: Το «σκοτεινό» βίντεο κλιπ για τον «Θεριστή» του Project 2025

Πρωταγωνιστής του μουσικού βίντεο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο αρχιτέκτονας του Project 2025, Ράσελ Βόουτ.

Ένα «σκοτεινό» βίντεο μοιράστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης, με κεντρικό πρόσωπο ως Χάρο, τον αρχιτέκτονα του Project 2025, Ράσελ Βόουτ, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου.

Δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Truth Social ένα μουσικό βίντεο όπου ο θεριστής περπατάει στην Ουάσινγκτον, όταν αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Βόουτ, πίσω από την κουκούλα.

Παράλληλα, μία μπάντα με τις AI εκδοχές του προέδρου Τραμπ, του αντιπροέδρου J.D. Vance και πολλών σκελετών, εμφανίζεται στο μουσικό κλιπ, διασκευή της επιτυχίας «(Don't Fear) The Reaper» των Blue Oyster Cult του 1976.

