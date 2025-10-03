«Δεν ξέρω»: Ένα «κυκλικό» τραγούδι (vid)

Το νέο σινγκλ του Παύλου Παυλίδη ανήκει στην αρχή, στο φινάλε και ξανά στην αρχή του άλμπουμ «Μπρανκαλεόνε».

Τα τραγούδια είναι για ακούγονται, να φυλάσσονται, να θεραπεύουν, να μοιράζονται και να επιστρέφουν στην πηγή τους, στη δημιουργία, αναδημιουργία του ονείρου! Συνεπώς, μια κυκλική πορεία τα ακολουθεί, τα ορίζει, τα διαμορφώνει. Και ο δημιουργός, ο ερμηνευτής, ο στιχουργός, εκεί αφήνει τα ίχνη του, τα χνάρια του, την έμπνευσή του, τον κόπο και τη φαντασία του. Ο Παύλος Παυλίδης είναι τέτοια περίπτωση και όσο τον χάνουμε και τον επιθυμούμε, άλλο τόσο θέλουμε να τον βρίσκουμε και να τον επιθυμούμε ξανά και ξανά. Ποτέ δεν είναι ο ίδιος και ποτέ δεν είναι άγνωστος. Εμείς το λέμε, αυτός το εννοεί και το κάνει πράξη κάθε φορά.

Όταν, λοιπόν, ακούς ένα κομμάτι του, καινούργιο, παλιό, σκέφτεσαι ότι ο Παυλίδης κάπου το συνάντησε μες το μυαλό του, ή κάπου αυτό τον συνάντησε. Δεν υπάρχει τίποτα άγνωστο και τίποτα από πριν γνωστό στην περίπτωσή του. Ο Παύλος Παυλίδης σου δίνει την εντύπωση ότι τίποτα δεν ξέρει και τα ξέρει όλα!

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς οι ακροατές ακούμε και βλέπουμε κάτι που υπάρχει και μετά χάνεται για να προβληθεί σε άλλη γωνιά του ουρανού, της σκέψης μας. Αυτό ακριβώς έγινε και με το τραγούδι «Δεν Ξέρω» (other version). Τίτλος από τον κύκλο για τον κύκλο. Ένα «κυκλικό» τραγούδι που σίγουρα θα μας βρει.

Ο κύκλος του «Μπρανκαλεόνε»



Η εκτίμηση, η αποτίμησή μας δικαιώνεται από την πορεία των γεγονότων και των αποκρυσταλλωμένων καταστάσεων. Αυτό δεν κρατά πολύ, η σταθεροποίηση, γιατί τα πάντα ρέουν και ό,τι ρέει επιστρέφει στην πηγή του. Συνεπώς, όταν διαβάζουμε ότι «ο κύκλος του Μπρανκαλεόνε ολοκληρώνεται…» τότε είμαστε βέβαιοι για τη ματιά μας πάνω στο κομμάτι «Δεν Ξέρω» (other version). Το τραγούδι εντάσσεται στο τελευταίο άλμπουμ του καλλιτέχνη και είναι αυτό που έκανε την αιώνια τελεία φλογερή γραμμή και πάλι τελεία. Τίποτα ενδιάμεσα, κανένα σημείο στίξης, κανένα ανθρώπινο εμπόδιο.

Το εν λόγω κομμάτι ήταν το πρώτο κομμάτι από το τελευταίο LP του καλλιτέχνη. Παρουσιάστηκε στο μεταίχμιο χειμώνα-άνοιξης 2024 και ήταν το ελπιδοφόρο αεράκι που έδωσε ώθηση στην πάντα μικρή, στην αρχή, βάρκα του ταξιδευτή-ερμηνευτή. Και ενώ η γραμμή οριζόντων στένευε και ο ήλιος «βυθιζόταν» στα νερά της Μεσογείου και στο σβήσιμο του θείου, οι στίχοι και οι μελωδίες του κομματιού κολυμπούσαν στο απέραντο πέλαγο της προσδοκίας, της ομορφιάς, της αναμονής. Ο κύκλος είχε ξεκινήσει για τα καλά και σε παγκόσμια νερά βουτούσε βαθιά.

Μια ανάμνηση που επιστρέφει



Το «Δεν Ξέρω» (other version) είναι μια ανάμνηση για τον δημιουργό της. Και ξέρετε, η ανάμνηση πάντα επιστρέφει και φεύγει και ξανά επιστρέφει και μόνο αλήθεια και αυθεντικά συναισθήματα κουβαλά. Ο Παύλος Παυλίδης αναφέρει για το κομμάτι ότι «Σε μια πέτρινη πλαγιά της Σίφνου, σ’ ένα αυτοσχέδιο στούντιο, δημιουργήσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι παρέα με τον Αki Rei και τον Σωκράτη Οικονόμου αυτό το μικρό σουβενίρ. Αυτή η διασκευή στο τραγούδι Δεν ξέρω έγινε καθώς φυσούσε ο αέρας και βλέπαμε απέναντι τα ιστιοφόρα να περνάν μπροστά από την Κίμωλο. Για μας είναι μία υπέροχη ανάμνηση. Ελπίζω να αρέσει και σε σας»

Η Σίφνος, η Κίμωλος, το καλοκαίρι, τα ιστιοφόρα και ο αέρας είναι τα «σκαλοπάτια» πάνω στα αφρισμένα κύματα και στις λεπτές συννεφένιες γραμμές του ουρανού. Η μέρα πάντα θα ξημερώνει, το αύριο θα είναι ασταμάτητο και τα νησιά θα είναι εκεί, ο άνεμος, το θέρος μαζί. Όλα θα μας περιμένουν και όλα θα κινούν τον κύκλο (μας) λίγο πιο δυνατά, θα τον φωτίζουν και θα του δίνουν διαρκώς την άλλη εκδοχή του ανθρώπου, του κόσμου, του τραγουδιού. Το «Δεν Ξέρω» (other version) είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και το «play» θα γίνει ένα με το «repeat».

INFO

Παύλος Παυλίδης

New Single: ΔΕΝ ΞΕΡΩ (other version)

Credits

Video created by Vasilis Kehagias

Art direction & costume design by Vasilis Kehagias

Music Composed and Performed by Pavlos Pavlidis & Aki Rei

Lyrics by Pavlos Pavlidis

Recording, Mix & Edit: Aki Rei

Mastering: Ekelon (the Cave Mastering Athens)

Produced by Aki Rei

© & ℗ Fine! Records 2025

