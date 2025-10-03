Καρυστιανού για Κοβέσι: «Ένιωσα ντροπή που μάς είπε πως η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα»

Η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε για το άρθρο 86 και την επίσκεψη Κοβέσι στην Ελλάδα.

Η Πρόεδρος Συλλόγου Τεμπών 2023, Μαρία Καρυστιανού, μίλησε στο Mega μετά την επίσκεψη της επικεφαλής της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρας Κοβέσι στην Ελλάδα, η οποία στάθηκε μεταξύ άλλων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το δυστύχημα των Τεμπών.

«Καταρχάς, εγώ αισθάνθηκα ντροπή που έρχεται μία Ευρωπαία αξιωματούχος να μας πει μέσα στη χώρα μας, ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα, το οποίο τελείται από τους πολιτικούς» είπε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού.

