10 ενδείξεις ότι είσαι ένας πραγματικά ευφυής άνθρωπος, σύμφωνα με επιστήμονες
Όταν οι περισσότεροι σκέφτονται την έννοια της ευφυΐας, το μυαλό τους πηγαίνει σε βαθμούς, τίτλους σπουδών ή και στην ικανότητα κάποιου να απαντά σωστά σε δύσκολες ερωτήσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, η αληθινή ευφυΐα δεν μετριέται ούτε με διαγωνίσματα, ούτε με το πόσες πληροφορίες έχει απομνημονεύσει κάποιος. Κρύβεται σε πολύ πιο απλά, καθημερινά στοιχεία.
Η ουσία της ευφυΐας δεν είναι η εντύπωση που προκαλείς στους άλλους, αλλά το πώς λειτουργεί ο νους σου στον κόσμο που υπάρχει γύρω σου. Είναι η ικανότητα να αφομοιώνεις νέα δεδομένα, να κατανοείς όσα δεν γνωρίζεις, και να προσεγγίζεις τις προκλήσεις χωρίς φόβο, αλλά με περιέργεια και δημιουργικότητα.
