10 ενδείξεις ότι είσαι ένας πραγματικά ευφυής άνθρωπος, σύμφωνα με επιστήμονες

Τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν πως κάποιος είναι πραγματικά ευφυής, δεν είναι αυτά που πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι.

Όταν οι περισσότεροι σκέφτονται την έννοια της ευφυΐας, το μυαλό τους πηγαίνει σε βαθμούς, τίτλους σπουδών ή και στην ικανότητα κάποιου να απαντά σωστά σε δύσκολες ερωτήσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, η αληθινή ευφυΐα δεν μετριέται ούτε με διαγωνίσματα, ούτε με το πόσες πληροφορίες έχει απομνημονεύσει κάποιος. Κρύβεται σε πολύ πιο απλά, καθημερινά στοιχεία.

Η ουσία της ευφυΐας δεν είναι η εντύπωση που προκαλείς στους άλλους, αλλά το πώς λειτουργεί ο νους σου στον κόσμο που υπάρχει γύρω σου. Είναι η ικανότητα να αφομοιώνεις νέα δεδομένα, να κατανοείς όσα δεν γνωρίζεις, και να προσεγγίζεις τις προκλήσεις χωρίς φόβο, αλλά με περιέργεια και δημιουργικότητα.

