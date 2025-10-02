Τι είναι το άρθρο 86 που η Κοβέσι είπε πως εμπόδισε την έρευνα για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Το άρθρο 86 του Συντάγματος ορίζει ότι μόνο η Βουλή μπορεί να κινήσει δίωξη κατά υπουργών. Τι σχολίασε η Λάουρα Κοβέσι.

Η επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα του πολιτικού μας συστήματος: την ποινική ευθύνη των υπουργών και τον τρόπο με τον οποίο αυτή ρυθμίζεται από το Σύνταγμα.

Η παρουσία της Κοβέσι, γνωστής για την αδιάλλακτη στάση της απέναντι στη διαφθορά, λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η χώρα μας οφείλει να εκσυγχρονίσει το θεσμικό της πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται η λογοδοσία και η ισονομία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr