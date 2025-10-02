Η φράση που «αφοπλίζει» έναν ναρκισσιστή σε 10’’, σύμφωνα με ψυχολόγους

Μια απλή, ήρεμη φράση φαίνεται να έχει τη δύναμη να “τερματίσει” τα χειριστικά παιχνίδια ενός ναρκισσιστή, σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα της ψυχολογίας.

Στις σχέσεις με άτομα που παρουσιάζουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, η επικοινωνία μετατρέπεται συχνά σε πεδίο χειρισμού και ψυχολογικής φθοράς. Ο ναρκισσιστής επιδιώκει τον έλεγχο μέσα από συναισθηματικές παγίδες, μετατρέποντας την αλληλεπίδραση σε παιχνίδι εξουσίας. Σύμφωνα με ειδικούς στην ψυχολογία, μία και μόνο φράση αρκεί για να διακόψει αυτόν τον κύκλο: «Ξέρω τι κάνεις. Και δεν πιάνει πια».

Η δύναμη της συγκεκριμένης φράσης έγκειται στο γεγονός ότι δεν προκαλεί ένταση ή σύγκρουση. Αντίθετα, δείχνει μια ήρεμη επίγνωση και μια σαφή οριοθέτηση. Το «ξέρω τι κάνεις» δηλώνει πως το άτομο αναγνωρίζει τη χειριστική τακτική που εφαρμόζεται εναντίον του, είτε πρόκειται για συναισθηματικό εκβιασμό είτε για παραποίηση της πραγματικότητας. Η συνέχεια, «και δεν πιάνει πια», σηματοδοτεί την αποδέσμευση από το ψυχολογικό παιχνίδι και τη διακοπή κάθε περαιτέρω εμπλοκής.

