Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε πως είναι «κανονικός» άνθρωπος: «Πηγαίνω τα παιδιά μου κάθε ημέρα στο σχολείο»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, όταν δε βρίσκεται σε στούντιο και πλατό, προσπαθεί να έχει μια “κανονική” καθημερινότητα με τα δίδυμα παιδιά του.

Για την προσπάθεια που καταβάλλει, ώστε να διατηρεί τον κόσμο γύρω από τα παιδιά του όσο το δυνατόν πιο «φυσιολογικό» μίλησε ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε πρόσφατες δηλώσεις του. Ο ζεν πρεμιέ του σύγχρονου κινηματογράφου μπορεί να αποτελεί έναν από τους διασημότερους ηθοποιούς της εποχής μας, όταν, όμως, τα φώτα κλείνουν, προσπαθεί να επαναφέρει την κανονικότητα στην καθημερινότητά του, δείχνοντας στα παιδιά του τον «απλό» τρόπο ζωής.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο Τζορτζ Κλούνεϊ περπάτησε στο κόκκινο χαλί και μίλησε στη Daily Mail για τη σχέση του με τα δίδυμα παιδιά του - Έλα και Αλεξάντερ. «Έχω μια κανονική ζωή με κάποιο τρόπο. Πηγαίνω τα παιδιά στο σχολείο κάθε πρωί. Υπάρχει κανονικότητα - εκτός από αυτό εδώ», είπε. Στόχος του ηθοποιού αποτελεί η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, εξασφαλίζοντας ένα ήρεμο περιβάλλον για το μεγάλωμα των παιδιών του.

