Συγκινεί η Έμμα Χέμινγκ για τα 17 χρόνια γάμου με τον Μπρους Γουίλις: «Ήμουν φτιαγμένη για να τον αγαπώ»

Σε μια τρυφερή εξομολόγηση, με αφορμή την επέτειο γάμου τους, προέβη η Έμμα Χέμινγκ για τον Μπρους Γουίλις.

Η Έμμα Χέμινγκ και ο Μπρους Γουίλις γιορτάζουν 17 χρόνια γάμου! Μπορεί εδώ και αρκετό καιρό η ζωή τους να μην θυμίζει τις ξέγνοιαστες και ανέμελες εποχές που έζησαν, ωστόσο παραμένουν μαζί και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με δύναμη και ενότητα. Με αφορμή αυτή την ξεχωριστή επέτειο, η Έμμα Χέμινγκ έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τον γάμο τους το 2009.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτηση με μια συγκινητική λεζάντα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν φτιαγμένη για να τον αγαπώ», ενώ συμπλήρωσε: «17 χρόνια», εκφράζοντας τη βαθιά αφοσίωση στον σύζυγό της. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2007, ερωτεύτηκε παράφορα, και παντρεύτηκε δύο χρόνια αργότερα, δημιουργώντας μια όμορφη οικογένεια. Απέκτησε δύο κόρες.

