Αφέθηκε ελεύθερος ο πρώην αστυνομικός και TikToker που είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών

Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην αστυνομικός και TikToker, που είχε συλληφθεί απ' τις αρχές Αυγούστου για κατοχή ναρκωτικών.

Ανατροπή στην υπόθεση του αστυνομικού TikToker, ο οποίος είχε συλληφθεί στις αρχές Αυγούστου για κατοχή ναρκωτικών. Το πρωί της Τρίτης (30/9) αφέθηκε ελεύθερος, έπειτα από εβδομάδες κράτησης που είχαν προκαλέσει έντονη δημοσιότητα.

Κατά τη σύλληψή του, οι αρχές είχαν εντοπίσει 153 γραμμάρια κοκαΐνης, αναβολικά σκευάσματα, φυσίγγια και ζυγαριές ακριβείας. Στα κατασχεθέντα αντικείμενα περιλαμβανόταν και η υπηρεσιακή του ταυτότητα, για την οποία ο ίδιος ισχυριζόταν ότι είχε χαθεί. Σημειώνεται ότι λίγο πριν τη σύλληψη είχε ήδη αποχωρήσει από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ σε βάρος του είχε ξεκινήσει έρευνα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Από την αναγνωρισιμότητα στην πτώση

Ο αστυνομικός είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστός στο TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες ακόλουθους. Η δημοφιλία του συνδέθηκε με τις φιλανθρωπικές δράσεις στις οποίες συμμετείχε, αλλά και με τη στήριξη σε γυναίκες και παιδιά που είχαν πέσει θύματα κακοποίησης, γεγονός που του είχε χαρίσει και βραβεύσεις.

Η σύλληψή του προκάλεσε σάλο στα social media, καθώς πολλοί χρήστες σχολίασαν το πώς ένα πρόσωπο με τέτοιο προφίλ βρέθηκε κατηγορούμενο για υπόθεση ναρκωτικών. Δεν ήταν άλλωστε λίγες οι φορές που στο παρελθόν είχε επικρίνει συναδέλφους του μέσα από τα βίντεό του, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι εκτελούσαν τα καθήκοντά τους.

