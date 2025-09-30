Αντίο Μπουρτζ Χαλίφα: Το Mukaab θα είναι το υψηλότερο κτίριο στον κόσμο (vid)

Η Σαουδική Αραβία μεταμορφώνει το Ριάντ με το φιλόδοξο σχέδιο New Murabba και τον Mukaab, έναν κυβικό ουρανοξύστη 400 μέτρων που υπόσχεται να γίνει το μεγαλύτερο σε όγκο κτίριο παγκοσμίως.

Η Σαουδική Αραβία αλλάζει το «πρόσωπο» της πρωτεύουσάς της με το φιλόδοξο σχέδιο New Murabba, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται το Mukaab, ένας κυβικός ουρανοξύστης που υπόσχεται να μεταμορφώσει τον ορίζοντα του Ριάντ και να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε μέγεθος και καινοτομία.

Η κατασκευή του Mukaab προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στην περιοχή. Πρόκειται για έναν κυβικό ουρανοξύστη ύψους 400 μέτρων, με πλευρές ίδιου μήκους, ο οποίος θα είναι το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο σε όγκο. Στο εσωτερικό του θα φιλοξενεί μια σπειροειδή κεντρική δομή με χωρητικότητα ίση με 20 Empire State Building.

Mukaab: Τι θα περιλαμβάνει ο νέος «γίγαντας» του πλανήτη

Το Mukaab θα διαθέτει δύο εκατομμύρια τ.μ. για εμπορικούς, πολιτιστικούς και ψυχαγωγικούς χώρους, καθώς και ένα ξενοδοχείο 500 δωματίων. Ο CEO του έργου, Michael Dyke, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η κατασκευή του Mukaab είναι σχεδιασμένη ώστε να αποτελέσει ένα στοιχείο-ορόσημο στον ορίζοντα του Ριάντ, συγκρίσιμο με τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά σύμβολα των πρωτευουσών του κόσμου».

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 86% των εκσκαφών για τα θεμέλια, με τη χρήση περίπου 250 εκσκαφέων και 400 μηχανημάτων καθημερινά. Έχουν μετακινηθεί πάνω από 10 εκατ. κυβικά μέτρα χώματος, όγκος που αντιστοιχεί σε 4.000 ολυμπιακές πισίνες. Για τη διαχείριση των υλικών χρησιμοποιούνται βιώσιμες μέθοδοι.

Προβλέπεται η δημιουργία προσωρινού γεφυριού πάνω από την εθνική οδό του βασιλιά Khalid, ώστε να περιοριστεί η διέλευση βαρέων φορτηγών. Υπολογίζεται ότι θα αποφευχθούν περίπου 800.000 μετακινήσεις, μειώνοντας την πίεση στο οδικό δίκτυο και αυξάνοντας την ασφάλεια.

Ένα καθηλωτικό «βιωματικό κτίριο»

Το Mukaab θα είναι και ένας immersive χώρος (διαδραστικός), με τοίχους ικανούς να προβάλλουν εικόνες που μεταφέρουν τους επισκέπτες σε άλλους κόσμους. Όπως λέει ο Dyke: «Μπορείς να πας για ύπνο στο Σερενγκέτι (πόλη της Τανζανίας) και να ξυπνήσεις στη Νέα Υόρκη».

Το εξωτερικό σχέδιο θα εμπνέεται από την παραδοσιακή νατζντί αρχιτεκτονική, ενώ θα αποτελέσει τον πυρήνα του New Murabba, μιας αστικής ανάπτυξης για 400.000 κατοίκους. Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, χρονιά που η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει την Expo 2030.

