«Μαμά, θα αργήσουμε, θα μου ανοίξεις;»: Η Μάρθη, κόρης της Καρυστιανού λάτρευε να ταξιδεύει με τρένο

Η Μάρθη και η Φραντσέσκα αποκοιμήθηκαν και δεν πρόλαβαν το πρώτο τρένο. Στο μοιραίο μπήκαν στο παρά πέντε.

Το τελευταίο μεταξύ τους τηλεφώνημα δεν κράτησε πάνω από ένα λεπτό. Ασυνήθιστο πολύ... Οι δυο τους συνήθιζαν να μιλάνε αρκετά. Τηλέφωνο, viber με μηνύματα. Μιλούσαν για θέματα της σχολής της. Εκείνες τις μέρες μάλιστα η Μάρθη ήθελε να φτιάξει ένα βιογραφικό για μία part time δουλειά. H μητέρα της, Μαρία, τη βοηθούσε σε αυτό. Την άκουγε χαρούμενη, ευτυχισμένη.

Εκείνη την Τρίτη όμως... Το τηλέφωνο στις 19:00 δεν απαντήθηκε. Η Μαρία Καρυστιανού εξέταζε στο ιατρείο της ένα παιδάκι. Μετά μίλησαν στις 21:00. Όχι για πολύ. Το σήμα ήταν κακό.

