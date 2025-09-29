Σκότωσε τους γονείς του, τους έθαψε στην αυλή και το… παραδέχτηκε on camera: Το συγκλονιστικό έγκλημα φρίκης

Ο Lorenz Kraus από τη Νέα Υόρκη σκότωσε τους γονείς του, τους έθαψε στην αυλή και το ομολόγησε σε live συνέντευξη! Το έγκλημα που συγκλόνισε την Αμερική.

Η συγκλονιστική ιστορία στη Νέα Υόρκη, όπου ένας 53χρονος άνδρας, ο Lorenz Kraus, ομολόγησε δημόσια, μπροστά στις κάμερες, ότι δολοφόνησε τους ηλικιωμένους γονείς του και τους έθαψε στην πίσω αυλή του σπιτιού τους. Η εξομολόγηση έγινε σε ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη, και λίγο αργότερα ο άνδρας συνελήφθη.

Ο Kraus είχε γίνει στόχος έρευνας για οικονομική απάτη, καθώς οι αρχές διαπίστωσαν ότι λάμβανε παράνομα τις συντάξεις των γονιών του, οι οποίοι δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής εδώ και χρόνια. Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του, στην οδό 6 Crestwood Court στο Albany, η αστυνομία ανακάλυψε δύο ανθρώπινα πτώματα θαμμένα στον κήπο.

Η ομολογία μπροστά στην κάμερα

Μόλις δύο ημέρες μετά την έρευνα, ο Kraus επικοινώνησε ο ίδιος με τον τηλεοπτικό σταθμό CBS6 Albany και παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Greg Floyd. Εκεί, χωρίς κανένα δισταγμό, δήλωσε: «Τους σκότωσα το 2017. Τους έθαψα στην αυλή. Ήξεραν ότι αυτό ήταν το τέλος τους. Ήταν γρήγορο. Έκανα το καθήκον μου. Η δυστυχία τους με πονούσε.»

Η εξομολόγηση προκάλεσε αίσθηση σε εθνικό επίπεδο, ενώ το σχετικό απόσπασμα έγινε γρήγορα viral στα social media.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Αστυνομία του Albany, σε συνεργασία με την Αστυνομία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης των ΗΠΑ (SSA). Οι γονείς του, Franz Kraus (92 ετών) και Theresia Kraus (83 ετών), δεν είχαν θεαθεί για περισσότερα από 6 χρόνια.

Κατά την έφοδο στο σπίτι, εντοπίστηκαν:

Τα θαμμένα σώματα των γονιών

Στοιχεία τραπεζικών καταθέσεων

Αποδείξεις για παράνομη είσπραξη κοινωνικών επιδομάτων

Τι λέει η κοινή γνώμη και τα media

Η υπόθεση Kraus έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση σε εθνικά και διεθνή μέσα, με πολλούς να μιλούν για έγκλημα ψυχικής κατάρρευσης, ενώ άλλοι το βλέπουν ως καθαρό οικονομικό έγκλημα με κίνητρο το χρήμα.

Η συνέντευξη-ομολογία θεωρείται μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης, με χρήστες στα social media να δηλώνουν «παγωμένοι» από την ψυχραιμία του δράστη.

