Το χωριό της Ολλανδίας που δέχεται 2,5 εκατ. τουρίστες τον χρόνο: Οι 100 κάτοικοι αποφάσισαν να βάλουν εισιτήριο εισόδου

Αυτό το γραφικό χωριό των λίγων κατοίκων έχει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο

Αν είσαι λάτρης των ταξιδιών, τότε σίγουρα γνωρίζεις το γραφικό, ιστορικό χωριό της Ολλανδίας, Zaanse Schans. Ακόμα και αν το όνομά του δεν σου θυμίζει κάτι, σίγουρα το google search θα σε βοηθήσει να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Αυτό το μικρό χωριουδάκι με το απέραντο πράσινο, την ανθισμένη βλάστηση, τα υπέροχα λουλούδια, τα πολύχρωμα σπίτια με τις ξύλινες σκεπές και τους φημισμένους ανεμόμυλους, μοιάζει με έναν μικρό παράδεισο βγαλμένο από κάποια ταινία. Είναι, όμως πραγματικότητα και θα το βρεις λίγο έξω από το Άμστερνταμ.

