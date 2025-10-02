Το Microsoft Flight Simulator έρχεται επίσημα στο PS5 στις 8 Δεκεμβρίου (vid)

Το Microsoft Flight Simulator στο PS5 και με τον πλέον επίσημο τρόπο

Το Microsoft Flight Simulator 2024 θα κυκλοφορήσει στο PlayStation 5 στις 8 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε η Microsoft κατά τη διάρκεια του πρόσφατου PlayStation State of Play. Η έκδοση για PS5 δημιουργήθηκε από την Asobo Studio σε συνεργασία με τη Microsoft Game Studios και θα συνεχίσει να λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις με δωρεάν World Updates και Sim Updates, διατηρώντας το παιχνίδι συνεχώς εξελισσόμενο.

Η έκδοση για PlayStation 5 θα φέρει το νέο σύστημα καριέρας που πρωτοεμφανίστηκε στην έκδοση του 2024. Οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν την πτητική τους καριέρα, συμμετέχοντας σε μια πληθώρα αποστολών και δραστηριοτήτων σε όλο τον κόσμο. Οι αποστολές περιλαμβάνουν διαφορετικούς τομείς όπως την πυρόσβεση, την έρευνα και διάσωση, την αεροναυπηγική κατασκευή, τη γεωργία και άλλους εξειδικευμένους τομείς, επιτρέποντας στους χρήστες να αποκτούν εμπειρία, να χτίζουν τη φήμη τους και να ξεκλειδώνουν νέες προκλήσεις.

Το Microsoft Flight Simulator 2024 περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο και πιο ποικιλόμορφο στόλο αεροσκαφών που έχει δημιουργηθεί ποτέ για προσομοιωτή, με έως και 125 αεροσκάφη. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται ultralights, αεροσκάφη γενικής αεροπορίας, διάσημα bush trip αεροσκάφη, ελικόπτερα, eVTOLs, αερόστατα, sleek business jets, narrow- και wide-body αεροπλάνα της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και βαρέα στρατιωτικά μεταφορικά και μαχητικά αεροσκάφη.

Επίσης, είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη υποστήριξης για το PSVR 2, που θα προστεθεί μέσα στο 2026 ως δωρεάν ενημέρωση, προσφέροντας μία ακόμα πιο καθηλωτική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας στους χρήστες της κονσόλας. Η έκδοση για PS5 διαθέτει επιπλέον λειτουργίες όπως landing challenges, rally races και ένα ανταγωνιστικό Challenge League, στο οποίο παίκτες μπορούν να συναγωνιστούν μεταξύ τους.

Μέσω του ενσωματωμένου marketplace, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε νέα αεροσκάφη, αεροδρόμια και επιπλέον περιεχόμενο από μια ενεργή κοινότητα δημιουργών τρίτων.