Λιάγκας: «Ο Μπισμπίκης τηλεφώνησε στη Βανδή μετά το ατύχημα»

Το τηλεφώνημα που έκανε ο Μπισμπίκης στη Βανδή λίγες ώρες μετά το συμβάν σύμφωνα με τον Λιάγκα.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε στον αέρα του Πρωινού ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης πήρε τηλέφωνο τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, λίγες ώρες μετά το περιστατικό κατά το οποίο ο ίδιος προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη.

«Ο Μπισμπίκης δεν αντιλήφθηκε το μέγεθος των φθορών που είχε προκαλέσει. Όταν ξύπνησε, πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα Βανδή», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

