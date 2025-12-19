Γιώργος Μαζωνάκης: Προχωρά σε μηνύσεις - Απαντά με εξώδικο ο επιχειρηματίας που κατηγορεί για εκβιασμό

Ο Γιώργος Μαζωνάκης προανήγγειλε μηνύσεις μετά τις καταγγελίες και η πλευρά του επιχειρηματία που κατηγορεί για εκβιασμό κατέθεσε εξώδικο.

Για οργανωμένο σχέδιο εκβιασμού έκανε λόγο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη σε βάρος του εντολέα του, σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες (18/12) το δικηγορικό του γραφείο.

Μια μέρα μετά και τη μήνυση που κατέθεσε ο 21χρονος τραγουδιστής Stef κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha το πρωί της Παρασκευής, ανέφερε ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα κατατεθούν μηνύσεις κατά του 21χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου και κατά ενός γνωστού επιχειρηματία, καθώς και δύο συγγενικών προσώπων του επιχειρηματία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr