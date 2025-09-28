Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων

Δύο άνθρωποι νεκροί μετά το τροχαίο στο Γαλαξίδι.

Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Ιτέας–Ναυπάκτου, κοντά στο Γαλαξίδι, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δύο από τους τραυματίες, ωστόσο, υπέκυψαν στα τραύματά τους, ενώ το τρίτο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr