Παιδιά κολλημένα στις οθόνες: Γιατί αποκαλούνται η γενιά του «ποπ κορν εγκεφάλου»

Τα παιδιά περνούν μπροστά σε οθόνες 11 ώρες περισσότερες από το 2019, σύμφωνα με τη μελέτη PASOS του Ιδρύματος Gasol. Οι ειδικοί προειδοποιούν για κατακερματισμένη προσοχή, συναισθηματικές δυσκολίες και χαμηλότερη σχολική απόδοση, ενώ η Σουηδία επιστρέφει στα έντυπα βιβλία.

Η καθημερινότητα των παιδιών έχει αλλάξει ριζικά μέσα σε λίγα μόλις χρόνια. Η νέα έρευνα Longitudinal PASOS του Ιδρύματος Gasol αποκαλύπτει ότι οι ανήλικοι στην Ισπανία περνούν κατά μέσο όρο 11 ώρες περισσότερες την εβδομάδα μπροστά σε οθόνες σε σχέση με το 2019. Η αλματώδης αύξηση της χρήσης κινητών, tablet και social media έχει οδηγήσει σε αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «εγκέφαλο ποπ κορν» - έναν νου που πηδά από ερέθισμα σε ερέθισμα, αδυνατώντας να συγκεντρωθεί.

Ραγδαία άνοδος των social media

Η μελέτη δείχνει ότι η χρήση του TikTok έχει αυξηθεί κατά 59% και του Instagram κατά 38% από το 2020. Το συνεχές σκρολάρισμα, με βίντεο λίγων δευτερολέπτων, ενισχύει την κατακερματισμένη προσοχή και μειώνει την αντοχή στην απογοήτευση, ενώ δυσκολεύει τη διατήρηση βαθύτερων κοινωνικών δεσμών.

Η ψυχολόγος Γκλόρια Ρ. Μπεν από την πλατφόρμα ψηφιακής ευεξίας Qustodio εξηγεί ότι οι αλγόριθμοι είναι σχεδιασμένοι ώστε να κρατούν τον χρήστη «κολλημένο». «Όσο πιο γρήγορο και ελκυστικό είναι το περιεχόμενο, τόσο δυσκολότερο είναι να αποσυνδεθεί ένα παιδί. Αυτό πλήττει τη συγκέντρωση, την υπομονή και την ικανότητα ουσιαστικής αλληλεπίδρασης», τονίζει.

Επιπτώσεις στη μάθηση και στις σχέσεις

Η υπερδιέγερση από τις οθόνες δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση της προσοχής. Σύμφωνα με την έκθεση «Το Ψηφιακό Δίλημμα: Η παιδική ηλικία σε σταυροδρόμι», η συνεχής ροή ερεθισμάτων μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική ανάπτυξη και να αποδυναμώσει τους κοινωνικούς δεσμούς. «Ακόμη κι όταν οι έφηβοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο, συχνά επικοινωνούν περισσότερο μέσω κινητού παρά πρόσωπο με πρόσωπο», σημειώνει η Μπεν.

Ο ρόλος των γονέων

Οι ειδικοί προτείνουν μια εκπαιδευτική και όχι απαγορευτική στάση απέναντι στην τεχνολογία. Προτείνουν:

σαφή όρια στον χρόνο χρήσης,

κοινές οικογενειακές ζώνες χωρίς οθόνες (π.χ. στο τραπέζι ή πριν τον ύπνο),

ενθάρρυνση δραστηριοτήτων που απαιτούν υπομονή, όπως ανάγνωση ή χειροτεχνία,

ανοιχτό διάλογο για το περιεχόμενο που καταναλώνεται,

και -ίσως το πιο δύσκολο- προσωπικό παράδειγμα από τους ενήλικες.

«Δεν χρειάζεται τιμωρία, αλλά κατανόηση. Μόνο έτσι τα παιδιά θα μάθουν να διαχειρίζονται την τεχνολογία», καταλήγει η Μπεν.

Το σουηδικό παράδειγμα

Την ίδια ώρα, η Σουηδία επιχειρεί μια θεαματική στροφή. Μετά από 15 χρόνια έντονης ψηφιοποίησης, η κυβέρνηση αποφάσισε να επιστρέψει στα έντυπα σχολικά βιβλία, επενδύοντας 104 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2025. Οι αξιολογήσεις έδειξαν ότι η χρήση tablet μείωσε την κατανόηση κειμένου και την ικανότητα κριτικής σκέψης των μαθητών.

Η υπουργός Παιδείας Λότα Έντχολμ χαρακτήρισε την προηγούμενη πολιτική «πείραμα χωρίς επαρκή δεδομένα», τονίζοντας ότι η νέα στρατηγική δεν απορρίπτει την τεχνολογία, αλλά επιδιώκει ισορροπία για να ενισχυθεί η ουσιαστική μάθηση.

Η γενιά του «εγκεφάλου ποπ κορν» δεν είναι μελλοντικό σενάριο, αλλά ήδη παρούσα πραγματικότητα. Το ζητούμενο πλέον είναι αν γονείς, σχολεία και κοινωνία θα μπορέσουν να βρουν το μέτρο ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών.

