Η Xiaomi ανακοίνωσε τα Xiaomi Pad 8 και Xiaomi Pad 8 Pro

Αποκαλυπτήρια για τα Xiaomi Pad 8 και Xiaomi Pad 8 Pro

Η Xiaomi ανακοίνωσε επίσημα τα νέα της tablets, Xiaomi Pad 8 και Pad 8 Pro, τα οποία διαθέτουν οθόνη LCD 11,2 ιντσών με ανάλυση 3.2K, φωτεινότητα που φτάνει τα 800 nits και ρυθμό ανανέωσης 144Hz. Η οθόνη υποστηρίζει πλήρες DC dimming, HDR10, HDR Vivid και Dolby Vision, προσφέροντας εξαιρετική εμπειρία θέασης.

Και τα δύο tablets διατίθενται και σε έκδοση Matte με ειδική επίστρωση AG, η οποία μειώνει τις αντανακλάσεις ως και 70%. Διαθέτουν τετραπλά ηχεία με Dolby Atmos, πλευρικό αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων και μπαταρία 9.200mAh.

Το Pad 8 υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 45W, ενώ το Pro φτάνει τα 67W για ακόμα ταχύτερη φόρτιση. Από πλευράς σχεδίασης, τα δύο μοντέλα είναι πανομοιότυπα, με πάχος 5.75mm και βάρος 485g. Τρέχουν το HyperOS 3 βασισμένο στο Android 16 και υποστηρίζουν Wi-Fi 7, 5G και Bluetooth 5.4.

Η βασική διαφορά εντοπίζεται στο εσωτερικό, καθώς το Xiaomi Pad 8 εξοπλίζεται με Snapdragon 8s Gen 4 SoC, με έως 12GB RAM και 256GB αποθηκευτικού χώρου, ενώ το Pad 8 Pro διαθέτει Snapdragon 8 Elite, έως 16GB RAM και έως 512GB αποθηκευτικού χώρου.

Διαφέρουν επίσης στις κάμερες, με το Pad 8 να φέρει πίσω κάμερα 13MP και εμπρόσθια 8MP, ενώ το Pad 8 Pro προσφέρει 50MP πίσω κάμερα και 32MP selfie κάμερα. Τα νέα tablets διατίθενται σε τρεις χρωματισμούς, Ice Crystal Blue, Black και Turquoise Green. Τα μοντέλα Pro έχουν ακόμα περισσότερες επιλογές σε RAM και αποθηκευτικό χώρο φτάνοντας έως 16GB/512GB στην κορυφαία τους έκδοση.