Επετειακό God of War DualSense Controller παρουσίασε το PlayStation (vid)

To God of War υποδέχεται ένα συλλεκτικό DualSense Controller

Για τον εορτασμό των 20 χρόνων του God of War, η Sony ανακοίνωσε ένα συλλεκτικό χειριστήριο DualSense Limited Edition, το οποίο θα διατίθεται σε περιορισμένες ποσότητες.

Οι προπαραγγελίες για το God of War 20th Anniversary Limited Edition DualSense ξεκινούν στις 3 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με τον associate art director της Sony Santa Monica, Dela Longfish, το design του χειριστηρίου είναι εμπνευσμένο από το εμβληματικό τατουάζ-ωμέγα του Kratos, με τους χαρακτηριστικούς τόνους του κόκκινου και του γκρι να παραπέμπουν στο μείγμα της στάχτης και του αίματος που χαρακτηρίζει τον ήρωα τόσο στη σειρά της ελληνικής μυθολογίας όσο και σε αυτή της σκανδιναβικής.

Η ομάδα σχεδιασμού ήθελε κάθε λεπτομέρεια του controller να αποτελεί αυθεντικό φόρο τιμής στην εικόνα και το στιλ που έχει συνοδέψει τον Kratos για πάνω από δύο δεκαετίες.

Παράλληλα, η Sony Santa Monica τιμά τη συμπλήρωση των 20 ετών του franchise μέσα από διάφορες κυκλοφορίες merchandise και μια ειδική έκθεση τέχνης.