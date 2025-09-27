Αυτό είναι ο νέος «θησαυρός» για τον οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη: Εντοπίστηκε κοίτασμα... μαμούθ

Μέχρι σήμερα, η Ευρώπη βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές από την Ασία, κυρίως από την Κίνα.

Σε μια περίοδο όπου το λίθιο αναδεικνύεται σε κρίσιμο πόρο για την ηλεκτροκίνηση, η ανακάλυψη ενός μεγάλου κοιτάσματος στην Πορτογαλία μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή αγορά μπαταριών και να ενισχύσει σημαντικά την αυτονομία της Ευρώπης στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η στροφή προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους κατασκευαστές, οι οποίοι επιδιώκουν να στηρίξουν τη μετάβαση σε βιώσιμα μέσα μεταφοράς. Κεντρικό ζήτημα παραμένει η διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικά όσον αφορά τις πρώτες ύλες όπως το λίθιο, το οποίο είναι απαραίτητο για την κατασκευή μπαταριών υψηλής απόδοσης.

