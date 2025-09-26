Ratmageddon: Γιατί οι αρουραίοι κατακλύζουν τις μεγαλουπόλεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Γιατί οι αρουραίοι κατακλύζουν τις πόλεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Η αυξανόμενη κατανάλωση γρήγορου φαγητού, η καθυστέρηση στην αποκομιδή σκουπιδιών, τα οδικά και οικοδομικά έργα που διαταράσσουν το δίκτυο αποχέτευσης αλλά και η κλιματική αλλαγή συμβάλλουν στην αύξηση του πληθυσμού τους, λένε οι ειδικοί.

Ένα κατά τα άλλα ήσυχο πρωινό πέρυσι, ο Τζον Γκλάντουιν άνοιξε το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας του και ανακάλυψε ότι μια σακούλα που είχε αποθηκεύσει εκεί ήταν σκισμένη σε κομμάτια. Μέρες αργότερα, παρατήρησε και μια έντονη μυρωδιά.

«Ήξερα αμέσως τι ήταν», λέει. «Αρουραίοι». Τους είχε δει να τρέχουν κοντά σε κάδους. Τώρα ήταν και μέσα στο σπίτι του. «Τους άκουσα στα ντουλάπια και πίσω από το πάνελ της μπανιέρας. Ένα πρωί, όταν ξύπνησα, πάλευαν κάτω από την μπανιέρα, ουρλιάζοντας και στριγγλίζοντας».

