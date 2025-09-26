Η Sony ανακοίνωσε τα PlayStation Pulse Elevate, τα πρώτα της ασύρματα ηχεία (vid)

To PlayStation υποδέχεται τα ηχεία Pulse Elevate

Η Sony ανακοίνωσε τα Pulse Elevate, τα πρώτα ασύρματα ηχεία της σειράς Pulse, σχεδιασμένα ειδικά για gaming σε επιτραπέζιο υπολογιστή και συμβατά με PS5, PC, Mac, PlayStation Portal και smartphones. Τα ηχεία διαθέτουν τεχνολογία PlayStation Link που προσφέρει ασύρματη σύνδεση ultra-low latency και lossless μετάδοση ήχου, διασφαλίζοντας ότι ο ήχος φτάνει ταυτόχρονα χωρίς καθυστέρηση, όπως προορίζεται από τους δημιουργούς των παιχνιδιών.

Είναι εξοπλισμένα με planar magnetic drivers, οι οποίοι προσφέρουν ρεαλιστικό και λεπτομερή ήχο σε όλο το φάσμα συχνοτήτων, καθώς και ενσωματωμένα subwoofers για πλούσιο μπάσο, γεγονός που αυξάνει την εμπειρία της τρισδιάστατης Tempest 3D AudioTech στα παιχνίδια PS5 που την υποστηρίζουν.

Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης μικρόφωνο με τεχνητή νοημοσύνη για απόρριψη θορύβου, επιτρέποντας καθαρή φωνητική επικοινωνία κατά το gaming χωρίς τη χρήση headset. Τα ηχεία έχουν ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία και συνοδεύονται από βάση φόρτισης, καθιστώντας τα φορητά και εύκολα στη χρήση εκτός γραφείου.

Μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με συσκευές μέσω PlayStation Link και Bluetooth, ώστε να επιτρέπουν για παράδειγμα ήχο παιχνιδιού από το PS5 και μουσική ή φωνητική συνομιλία από άλλη συσκευή. Η φυσική σχεδίαση επιτρέπει ρύθμιση της γωνίας κλίσης για καλύτερο προσανατολισμό του ήχου προς τον χρήστη. Τα Pulse Elevate θα κυκλοφορήσουν το 2026 σε χρώματα Midnight Black και λευκό (η διαθεσιμότητα του δεύτερου περιορισμένη), ενώ οι λεπτομέρειες για την τιμή δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.