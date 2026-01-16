Το Redmi Note 15 Pro+περνάει βασανιστήρια και αποκαλύπτει το εσωτερικό του! (vid)

Δείτε το τεστ αντοχής του νέου Redmi Note 15 Pro+

Η Xiaomi παρουσίασε το Redmi Note 15 Pro+ 5G σε παγκόσμια αγορά τον Δεκέμβριο 2025, με τον Zack του καναλιού JerryRigEverything στο YouTube να κάνει το κλασικό τεστ αντοχής σε video για να ελέγξει την ανθεκτικότητά του.

Το τεστ αυτό περιλαμβάνει δοκιμές στην αντοχή από γρατζουνιές στην κλίμακα Mohs για την οθόνη (που είναι Corning Gorilla Glass Victus 2 στην συγκεκριμένη περίπτωση), τα υλικά του πλαισίου (αλουμίνιο), το πίσω πάνελ, την αντίσταση σε άμεση επαφή με φλόγα και τη λειτουργία ultrasonic in-display fingerprint scanner ακόμα και μετά από όλη αυτήν την… ταλαιπωρία.

Το νέο μοντέλο της Xiaomi περνά αλώβητο το test πίεσης χωρίς παραμόρφωση, χάρη στην επταπλή (!) προστασία της motherboard, το ενισχυμένο midframe και τους μηχανισμούς απορρόφησης κραδασμών και χτυπημάτων, ενώ επιπλέον έλεγχοι έδειξαν ότι είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε πτώσεις, βρωμιά, νερό και σκόνη (IP68), με τα ηχεία και τη θύρα φόρτισης να παραμένουν άθικτα.

Η αποσυναρμολόγησή του αποκαλύπτει εσωτερικά τμήματα επιπέδου να υαρχίδας: Dimensity 7400-Ultra chipset, μπαταρία 6500mAh με 100W φόρτιση και 22.5W αντίστροφη φόρτιση, 200MP κύρια κάμερα.