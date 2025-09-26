Στίχοιμα και Anser μαζί στη σκηνή! (vid)

Αύριο, στο Θέατρο Πέτρας, δύο σημαντικοί εκπρόσωποι της χιπ-χοπ σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Κοιτάς το ρολόι και θες να αντικαταστήσεις τους δείκτες με τα λόγια, τις ρίμες. Ακούς τον ήχο της καθημερινότητας, τις παιδικές φωνές που πάνε σχολείο, τις κόρνες των αυτοκινήτων, τον αέρα που «χτυπά» τις τέντες και θες να τα κάνεις όλα έναν ρυθμό, σταθερό, γερό, δυνατό. Σκέφτεσαι τα τετριμμένα, τις υποχρεώσεις της μέρας και την ησυχία της νύχτας και θες να τα ακούσεις όλα αυτά σε ένα «μπιτ», σε ένα «σκρατς», στην έμπνευση της στιγμής. Και γράφεις, αυτή είναι η δουλειά σου, και βάζεις μουσική, αυτή είναι η δουλειά που θα θέλαμε, και «τρέχεις» τα «πρέπει» και τα «θέλω» με τον δικό σου δανεισμένο ρυθμό. Αφήνεις το DJ να σου στρώνει τον δρόμο και συ πατάς, πετάς, παραπατάς και τις φλόγες, τον πύρινο λόγο αναζητάς. Η τεχνολογία είναι μπροστά σου και η μνήμη πίσω σου, να σε στηρίζει. Πληκτρολογείς γρήγορα, με σιγουριά, και όταν ενώνεις ημερομηνία, ονόματα και γεγονός, η μηχανή αναζήτησης σου δίνει το εξής αποτέλεσμα: Στίχοιμα-Anser, στις 27 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας (οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30). Δεν χρειάζεται να ειπωθεί τίποτε άλλο. Δεν χρειάζεται να στερεώσεις τη σκέψη σου. Άσε τα εσωτερικά τοπία στις «πλάτες» των στίχων και άσε τα λόγια να «πετάξουν», να αδράξουν και να φωτίσουν τη μέρα και τη νύχτα σου.

Πεδίο βολής στίχων!



Οι πληροφορίες της εκδήλωσης αναφέρουν ότι «το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, το Θέατρο Πέτρας μετατρέπεται σε πεδίο έκφρασης». Κι αν σας φαίνεται κοινότοπο και γενικόλογο, εμείς θα το κάνουμε ξεχωριστό και θα το προσαρμόσουμε στα μέτρα που του αξίζει. Λοιπόν… Το Θέατρο Πέτρας αύριο θα γίνει πεδίο βολής στίχων που δεν τελειώνουν και δεν σταματάνε για τίποτα και για κανέναν! Καλύτερα; Φυσικά.

Οι Στίχοιμα και ο Anser ανήκουν στους εκπροσώπους του χιπ-χοπ που εκτοξεύουν τον λόγο από τα κάτω και σπρώχνουν το όριο της ανθρώπινης δύναμης προς τα πάνω. Η στιχουργική τους δύναμη είναι προέρχεται από την αλήθεια τους και από την αλήθεια των άλλων. Η δημιουργία τους αντλεί από το άγριο και ευαίσθητο σήμερα, από τη βάρβαρη και τρυφερή κοινωνία, από την πολιτική έκφραση που προκαλεί και απ’ αυτήν που προσφέρει χείρα βοηθείας.

Δυο μεγάλες μορφές της ελληνικής χιπ-χοπ σκηνής ενώνουν τις αφηγήσεις, τα «πατήματά» τους, τα «μπιτ» και τα flow τους. Με τον εκφραστικό, αφηγηματικό τους τρόπο, πάνε μπροστά την παράδοση της ραπ και την αποστολή του εν λόγω είδους: τα λόγια, οι στίχοι, του ραπ παιχνιδιού πρέπει να «καρφώνονται» στο χαρτί και στο προσωπικό ουρανό του καθενός.

Για πρώτη φορά στη σκηνή



Η λεπτομέρεια που ενισχύει το γεγονός, τις αντιδράσεις και κείμενα σαν αυτό: Οι Στίχοιμα και Anser συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή. Και ξέρετε πώς εισπράττεται αυτό από όσους ασχολούνται με τη ραπ σκηνή; Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Όσοι ξέρουν την πορεία των δύο, τον τρόπο που ραπάρουν και τι στίχους δίνουν, ασυνείδητα το είχαν στο μυαλό του. Τώρα γίνεται πραγματικότητα μια συνύπαρξη που μόνο πάθος, ενέργεια και δικαίωση μπορεί να δώσει στο κοινό. Οι ανησυχίες, οι ελπίδες, οι αντιστάσεις αυτών που τους ακολουθούν θα βρουν (και εδώ) πεδίο έκφρασης και αντήχησης των εσωτερικών φωνών τους.

Αυτό που θα βρεθείτε στο Θέατρο Πέτρας ξέρετε τι εστί Στίχοιμα και Anser. O Xplicit και Μαρίνα έχουν «διαβάσει» -και «διαβάζουν»- το κοινωνικό είναι όσο λίγοι. Ο Anser αξιοποιεί το ασταμάτητο flow και την τεχνική του για να ακολουθήσει τους αδυσώπητους προσωπικούς, κοινωνικούς ρυθμούς. Στα decks θα είναι ο Eversor και τα «μπίτια» (sic) που θα ρίξει θα είναι η γέφυρα ανάμεσα στους δυναμικούς στίχους και στους μουσικούς δρόμους. Η αυριανή βραδιά θα δώσει αυθεντικό, old school, ωμό ραπ. Τίποτα ανούσιο δεν θα γίνει και ο στίχος όλα θα τα πει, όλα θα τα κρίνει…

ΣΤΙΧΟΙΜΑ-ANSER

On Decks Eversor

Στο Θέατρο Πέτρας

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30

