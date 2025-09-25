ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

Τους τελευταίους μήνες, αστυνομικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, επέστησαν την προσοχή σε διακριτικά σχήματα απάτης

Η ανάληψη μετρητών είναι καθημερινή συνήθεια, αλλά υπάρχει μία λεπτομέρεια που πολλοί αγνοούν στα ΑΤΜ και μπορεί να κάνει τη διαφορά: ένα δευτερόλεπτο μπορεί να σταματήσει απατεώνες από το να κλωνοποιήσουν την κάρτα σας και να καταγράψουν τον κωδικό PIN χωρίς να το καταλάβετε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr