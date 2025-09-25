10 συνήθειες που πρέπει να αντιγράψεις σήμερα, αν θέλεις να γίνεις βασιλιάς του ζεν

Αυτές οι συνήθειες της καθημερινότητας, ίσως να σε φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην εσωτερική ηρεμία και γαλήνη.

Η αλήθεια είναι πως οι άνθρωποι που ζουν στον 21ο αιώνα - ειδικά την τελευταία 15ετία - έχουν πολλούς λόγους να νιώθουν άγχος, στρες και φόβο για το μέλλον.

Οι συνθήκες της κοινωνίας, οι υπερβολικές απαιτήσεις - τόσο από το επαγγελματικό περιβάλλον όσο και από τον ίδιο τον εαυτό τους - δεν τους βοηθούν να ηρεμήσουν. Οι προκλήσεις είναι ασταμάτητες και οι «πίστες» που πρέπει να περάσουν όλο και πιο δύσκολες.

Άλλες φορές, καταφέρνουν να βγουν αλώβητοι μέσα από τον λαβύρινθο της ημέρας, ενώ άλλες, φέρουν ψυχικά σημάδια.

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, αν και μόνο αν μπορέσουν να αλλάξουν συνήθειες και τον τρόπο που βλέπουν και διαχειρίζονται όσα συμβαίνουν γύρω τους, τότε θα καταφέρουν να επαναφέρουν τη γαλήνη στη ζωή τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr